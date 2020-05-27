Çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden market karantinaya alındı

Siirt’te, kent merkezindeki bir marketin çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışanlarının bir kısmında da virüs tespit edilen market bir hafta süreyle karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir markette çalışan Abdulbari Yolbaş’ta virüs tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Yolbaş kurtarılamadı. Market çalışanlarının bir kısmında corona virüsü tespit edilmesi üzerine valilik karantina kararı aldı.

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Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Covid -19 salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi’nde hizmet veren ‘Murat Market’ adlı işletmenin çalışanlarının bir kısmında Covid -19 virüsünün tespit edilmesi ve müşteri sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yedi gün karantina uygulanmasına, bu sürede elektrik, su ve doğal gaz arızası gibi mücbir durumlara müdahale etmek ve dezenfeksiyon işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesine, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir.”

Marketin, virüs tespit edilen çalışanlarının Siirt Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Yolbaş’ın cenazesi defnedildi.