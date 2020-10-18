Çalınan lemuru bulan beş yaşındaki çocuk hayvanat bahçesine ömür boyu bedava girecek

ABD’nin San Francisco kentinde, hayvanat bahçesinden çalınan lemuru bulan beş yaşındaki çocuğa ömür boyu bedava giriş kartı hediye edildi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Çarşamba günü, San Francisco Hayvanat Bahçesi’nin sakinleri arasındaki lemur Maki ortadan kayboldu. Bakıcıları, nesli tükenmekte olan türe mensup hayvanın kaçmadığına, birinin kafesinden çaldığına dair iz bulduklarını söyledi ve durumu yetkililere bildirdi.

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Beş yaşındaki James Trinh, perşembe günü hayvanat bahşesine 8 kilometre mesafesindeki yuvadan eve dönerken bir lemur gördü. Yuvaya dönüp öğretmenlerine söyledi. Önce ona inanmadılar, “Rakun olmadığından emin misin” diye sordular.

Doğru söylediğini görünce ise hayvanat bahçesi yönetimini ve polisi aradılar. Çocuğun gördüğü lemur, çalınan 21 yaşındaki Maki’ydi. Aç ve susuz halde bulunan Maki, bakıcıları tarafından yuvasına götürüldü.

Maki’nin hayvanat bahçesinden alan kişi olduğu belirlenen biri gözaltına alındı. Maki’nin, bu kişinin elinden kaçtığı tahmin ediliyor.

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Hayvanat bahçesi yönetimi, Maki’yi bulan James Trinh’e teşekkür etti.

Hayvanat bahçesinin müdürü Tanya Peterson, “Onun dikkati ve özeni sayesinde bir hayvanın hayatını kurtardı” diyerek ona ve ailesine ömür boyu bedava giriş olanağı sunan kart ve üyelik hediye etti.