California’da, kamu görevlisinin ücretini paylaşan internet sitesi açıldı

ABD’nin California eyaleti, ‘şeffaf yönetim’ anlayışının somut örneklerinden birine imza atarak sınırlarında çalışan kamu görevlilerinin ‘mali tablosu’nun paylaşıldığı internet sitesi açtı.
‘Transparent California’ (Şeffaf California) adıyla açılan, ‘transparentcalifornia.com’ adresinden takip edilebilecek sitede memurlardan seçilmiş en üst düzey yetkililere tüm kamu görevlilerinin maaş, mesai, tazminat, harcırah gibi aldıkları her ücret kamuyla paylaşılıyor.
İnternet sitesindeki arama motoruna kamu görevlisinin adını giren herkes devletten kazandığı ücretleri inceleme şansına sahip olacak.