California valisi eyaletteki idam cezalarını durduracak

ABD’de California Valisi Gavin Newsom, seçim vaadini yerine getirmek amacıyla eyaletteki idam cezalarının infazını durdurma ve 737 idam mahkumunun cezasını geçici olarak tecil etme kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre Newsom, özel bir talimat imzalayarak ”Temel değerlerimizle örtüşmüyor” dediği idam cezası uygulamasını durduracak. Bu talimatla zehirli iğneyle idama ilişkin protokol askıya alınacak ve San Quentin Cezaevi’ndeki infaz odası kapanacak.

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Ocak ayında göreve gelen Newsom böylece seçim kampanyasındaki ‘idam cezasında moratoryum’ sözünü tutmuş olacak. 2006’dan beri idam cezası infaz edilmeyen eyaletteki idam mahkumlarının hiçbiri serbest bırakılmayacak.

1976’dan beri 13 kişinin idam edildiği California’da iki kez referandum yapıldı. Newsom, idam karşıtlarının kılpayı kaybettiği ik referandumda da onlara destek verdi.

ABD’de 30 eyalette idam cezası uygulanıyor. 1976’dan beri 560 idamla Teksas ilk sıra. Teksas’ı 113’le Virginia, 112’yle Oklahoma takip ediyor. Ülkede 2 bin 738 idam mahkumu var.