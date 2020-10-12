Çaldığı Pompeii kalıntılarını ‘lanetli’ diye geri gönderdi

15 yıl önce İtalya’daki antik Roma kenti Pompeii’den bazı parçalar çalan bir turist, ‘lanetli’ olduklarını iddia ederek iade etti.

Fotoğraf: Reuters

Kanadalı kadın, iki mozaik çini, bir amforanın parçaları ve bir seramik parçası içeren paketi, İtalya’nın güneyinde bulunan Pompeii’deki bir seyahat acentesine bir itiraf mektubuyla birlikte geri gönderdi.

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2005 yılında Pompeii’nin arkeoloji parkını ziyaret eden Kanadalı turist, o zamandan beri yaşadığı, ikinci kez meme kanserine yakalanması ve maddi sıkıntılar da dahil olmak üzere, talihsizliklerden dolayı çaldığı kalıntıları suçladı.

‘Kimsenin sahip olamayacağı’ tarihi bir parçaya sahip olmak istediğini, ancak kalıntıların ‘Pompeii’de yaşanan yıkımla bağlantılı, çok fazla negatif enerjiye sahip olduğunu’ söyleyen kadın, mektubunda bu durumu şöyle anlattı: ‘’36 yaşındayım ve sonuncusu çift mastektomiyle bitmek üzere, iki kez meme kanseri oldum. Ailem ve ben de mali sorunlar yaşadık. Biz iyi insanlarız ve bu laneti aileme ya da çocuklarıma aktarmak istemiyorum. Lütfen onları geri alın, kötü şans getiriyorlar.”

Turistlerin hırsızlığı devam ediyor

Antik bölge, İtalya’nın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olmakla beraber, yetkililer, yıllar boyunca buradan hırsızlık yapan turistlerin yarattığı sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı.

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Yıllar geçtikçe, çalınan o kadar çok eser, suçu itiraf eden mektuplarla birlikte bölgeye iade edildi ki park yetkilileri, eserleri sergileyen bir müze kurdu.

Çoğu zaman, turistler kalıntıları hatıra olarak saklamak istiyor, ancak Pompeii kalıntılarını çevrimiçi olarak satmaya çalışan hırsızlar da olmuştu. 2015 yılında 1958’de kalıntılardan alınan bir tuğla eBay’de satışa çıkarılmıştı.