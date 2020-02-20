Çaldığı kasadan çıkan fotoğraflarla bir ‘canavar’ın hapse girmesini sağladı

ABD’de aynı suçtan birden fazla kez yakalanan bir hırsızın çaldığı kasadan çıkanlar, yakalanması imkansız bir başka suçlunun hapse girmesini sağladı.

Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve küçük yaşta uyuşturucuya başlayan Matthew Hahn, zamanla meth bağımlısı olması sonrası liseyi bırakarak uyuşturucu parası bulabilmek için hırsızlığa başladı. 2001’de beş yıl hapis yattıktan sonra tahliye oldu.

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BBC’nin haberine göre, Kaliforniya yasalarına göre iki ağır suçtan hüküm giyen Hahn üçüncü kez hüküm giymesi durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Uyuşturucu alışkanlığını bıraktı, işe girdi, okula geri döndü. Hahn hayatını yeniden düzene sokmuşken çocukluk arkadaşının intihar haberiyle kötü alışkanlıklarına geri döndü.

2005 yılında girdiği bir evden çaldığı kasa hayatını tamamen değiştirdi. Kasanın içinden birkaç kişisel evrak, kirli bebek bezleri ve bir dijital fotoğraf makinesi kartı çıktı. Kartını bilgisayara takarak fotoğraflara bakan Hahn gözlerine inanamadı. Fotoğraflarda kasanın sahibi olan adam küçük bir çocuğu istismar ediyordu.

Fotoğrafları polise teslim etmesi mümkün değildi, çünkü yeniden hırsızlık yaptığının ortaya çıkması halinde ömür boyu hapis cezası alabilirdi.

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İçinde cinsel istismar fotoğrafları bulunan kartı, adamın adı, adresi ve “bu canavarı sokaklardan alın” notuyla birlikte polise yolladı. Sonra haberleri takip etmeye başladı ve bir hafta sonunda adamın yakalandığını öğrendi.

Bu arada soyulan evin sahibi Robertson Aitken, durumu polise bildirmişti. Fotoğraflar eline geçen polis hırsızlıkla ilgili ifadeye çağırıyormuş gibi yaparak Aitken’i karakola getirdi.

Bu arada hırsızlık yapmaya devam eden Hahn çaldığı malzemeleri ‘ebay’de satmaya çalışırken yakalandı. Daha önceki tutuklanmalarından Hahn’ı tanıyan bir polis memuru “Çok iyi gidiyordun, niye yine buradasın?” diye sorunca Hahn “Size Aitken’i verdim ya, daha ne istiyorsunuz?” cevabını verdi. Bunun üzerine isimsiz ihbarı Hahn’ın yaptığı ortaya çıktı.

Hahn davasının görülmesi için hapiste beklerken bölge savcısı Aitken aleyhinde tanıklık etmesini istedi. Aitken’in 25 yıl ceza alması söz konusuyken Hahn’ın ömür boyu ceza alma ihtimalini adaletsizlik olarak gören vatandaşlar dilekçe vererek savcılığın hırsıza bir anlaşma önermesini talep etti.

Sonuç olarak Hahn, Aitken aleyhinde tanıklık yaptı, hırsızlıktan 14 yıl ceza aldı ve yedi yıl hapis yatıp çıktı. Şimdi evli ve elektrikçi olarak çalışıyor. Aitken ise 40 yıl hapse mahkum edildi.