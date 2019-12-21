Çaldığı çelik kasa üzerine devrildi; ayağı kırıldı

Konya’nın Meram ilçesinde, bir işyerinden çaldığı 250 kilo ağırlığındaki çelik kasa üzerine devrilen İbrahim Y.’nin (24), kasanın üzerine devrilmesi sonucunda ayağı kırıldı.

Fotoğraf: DHA

Aymanas Mahallesi’ndeki bir inşaat firmasının ofis bölümünü soyan üç şüpheli çelik kasayı ve iki adet laptop çaldı. Polis, şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları minibüsün plakasını tespit etti ve şüpheliler İbrahim Y., Mehmet Ali B. (19) ve Mehmet B.’yi (21) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Reklam

Topallayan İbrahim Y.’nin hırsızlık sırasında çaldığı çelik kasayı ayağına düşürdüğünü öğrenen polis onu Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Dört suç kaydı bulunan İbrahim Y.’nin ayağında kırık tespit edildi.

Şüphelilerin üçü de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.