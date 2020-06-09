Çaldığı bileziklerin yerini hırsızlık yaptığı kuyumcu dükkanının sahibine mesajla bildirdi

Çanakkale’nin Kepez beldesinde, bozdurmak istediği altın bilezikleri, çalıntı olduğu anlaşılınca bırakıp kaçan D.H., hırsızlık yaptığı kuyumcu dükkanının sahibine, “Senden aldığım bilezikler Ayvacık’taki kuyumcuda, irtibata geç bileziklerini oradan al” diye mesaj attı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

D.H., geçen cumartesi günü müşteri kılığında girdiği kuyumcu dükkanının sahibi Yusuf Çağlan’a bilezik alacağını söyledi. Çağlan, bilezikleri tezgahın üzerine koyunca 20 bin lira değerindeki üç bileziği alıp kaçtı. Çağlan durumu polise bildirdi.

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D.H., bilezikleri satmak için Ayvacık’taki bir kuyumcuya gitti. Kuyumcunun şüphelenmesi üzerine bilezikleri bırakıp kaçtı.

Çağlan’a cep telefonundan mesaj göndererek bilezikleri bırakıp kaçtığı kuyumcunun yerini söyledi. Dün başka bir iş yerinden iki cep telefonu çalan D.H., Ezine’de yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kuyumcu Yusuf Çağlan yaşananları şöyle anlattı: “Bilezikleri tezgahın üzerine bıraktım. ‘Ağabeyime bir saat almam lazım’ dedi. Saatleri çıkardım. Bir tane saat beğendi. Saatin kutusunu çıkardım. ‘Ağabey daha büyük bir kutu yok mu’ dedi. Başka bir kutu aramak için dolaba eğildim. Bilezikler tezgahın üzerindeydi. Kafamı döndürdüğümde üç bileziği almış gitmiş. Polisi aradım. WhatsApp grubumuza yazdım. 15-20 dakika sonra iş çözüldü. Ezine’deki kuyumcu arkadaş aradı; ‘Bana bozdurmaya çalıştı, ben almadım’ dedi. En son Ayvacık’ta kuyumcuya gitmiş. Ayvacık’taki kuyumcu arkadaşımız da o ‘Sen bunları çaldın mı’ demiş. Tezgahın üzerine bilezikleri bırakarak kaçmış. Bana mesaj çekmiş; ‘Ağabey senden aldığım bilezikler Ayvacık’taki kuyumcuda, irtibata geç bileziklerini oradan al’ diye.”