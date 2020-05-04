Çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktakilere dağıttı; polis yakaladı

Kütahya’da, çaldığı 60 bin lira değerindeki altınların bir kısmını satıp sokakta karşılaştığı kişilere para dağıtan A.T. (33) yakalandı.
Kütahya’nın 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki villalara giren A.T. çok sayıda altın çaldı. İhbar üzerine harekete geçip kimliğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, onu Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sebilerenler Caddesi’nde yakalayıp gözaltına aldı.
A.T.’nin üst aramasında, çaldığı ziynet eşyaları ile bozdurduğu altınlardan geri kalan 10 bin 500 lira çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.T., ifade için emniyete götürüldü.