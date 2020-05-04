Çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktakilere dağıttı; polis yakaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe açığının bu yıl geçiçi olarak artacağını kaydederek, “Ancak borç stokumuzun milli gelire oranı sadece yüzde 32 ve bu oranda her türlü kriterde dünya ortalamalarından çok daha iyi durumdayız” dedi.