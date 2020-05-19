Çaldığı altın ve paraların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan cezaevi firarisi yakalandı

Aksaray’da, 78 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi H. İ. A. (33), girdiği evden çaldığı 1 milyon lira değerindeki altın ile paraların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca saklandığı çatıda yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Asayiş şubesi ekipleri, Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliği belirlendi. Sosyal medya hesapları takibe alınan şüpheli, çalıntı eşya ve paralarla fotoğraf paylaştı. Altınkaya köyünde bir evde olduğu tespit edilen şüpheli saklandığı çatıda yakalandı.

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Sincan Cezaevi’nden ocak ayında firar ettiği ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen H. İ. A., Aksaray Adliyesi’ne götürüldü.