Çakmak gazından zehirlendiği düşünülen genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çakmak gazı koklayarak fenalaştığı ileri sürülen genç hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre İstasyon Mahallesi’ndeki bir okulun bahçesinde arkadaşlarıyla zaman geçiren Ş.K, çakmak gazı kokladıktan bir süre sonra fenalaştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine okula giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.K, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çakmak gazından zehirlendiği değerlendirilen genç kurtarılamadı.
Polis ekipleri, çakmak gazı kutularının bulunduğu alanda araştırma yaptı.