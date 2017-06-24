‘Çakır’ unutulur, o unutulmaz: Ölümünün yedinci yıldönümünde Bihter Ziyagil için ‘saygı duruşu’

Halid Ziya Uşaklıgil’ın aynı adlı romanından uyarlanan televizyon dizisi Aşk-ı Memnu’da oyuncu Beren Saat’in canlandırdığı ve yedi yıl önce bugün yayınlanan bölümde intihar eden Bihter Yöreoğlu Ziyagil, ölüm yıldönümünde ‘unutulmadı’.



Dizide eşi Adnan Ziyagil’in manevi yeğeni Behlül Haznedar’la ‘yasak aşk’ yaşayan Bihter Ziyagil, üvey kızı Nihal Ziyagil’le Haznedar’ın evleneceği gün hayatına son vermişti.

Bu bölümün yayınlanmasından tam yedi yıl sonra, Twitter’da günün en çok konuşulanları arasına giren #bihterziyagil etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Tam 7 sene önce bugün, Behlül’ün gözlerinin içine bakarak intihar etti Bihter. Değdi mi? “Behlül kaçar” kulaklarımda… #BihterZiyagil pic.twitter.com/YvMg6vOjwN — Beklenen Kral (@beklenenkral) 24 Haziran 2017

#BihterZiyagil ‘in anısına 7 ölüm yıl dönümünde Ziyagil Yalısında mevlüt okutulacaktir.Tum halkımız davetledir pic.twitter.com/K5041lllMU — Frank Kafka (@metafetamim) 24 Haziran 2017

Kalbindeki acıyı iliğine kadar yaşayan ama bir o kadar da güçlü kadın, seni unutursak kalbimiz kurusun.. @yengenizbihter #BihterZiyagil pic.twitter.com/6FiZTGrU5i — bi’çare🥀 (@manyakalbayim) 24 Haziran 2017

Aşkı için ölmeyi göze alan cesur kadın #bihterziyagil Ölümünün 7. Yılını sagıyla anıyoruz. Unutursak Kalbimiz Kurusun.. @berensaat pic.twitter.com/UTScweJyv6 — KonuşanKalem (@konusankalemm) 24 Haziran 2017

#BihterZiyagil 7 yıl olmuş be unutmadık seni bize yasak aşkı öğreten koca yürekli kadın… pic.twitter.com/iHZU1r3Yix — Beyza (@beyzauur9) 24 Haziran 2017

“Hayatımın aşkını bulduğuma inandırıldım önce meğer hayatımın en büyük hayal kırıklığı olacakmış..” (Aşk-ı Memnu) #BihterZiyagil pic.twitter.com/z4enGkH7jD — Filmlerden Kareler (@filmdenkare) 24 Haziran 2017

Her sene ilk günkü acıyla…💐

Efsaneler ölmez ikizim. 💛🌸 #BihterZiyagil pic.twitter.com/yBWyVEfYwv — Hülya Cevher (@cevhergelini) 24 Haziran 2017

Kalbi kırık yitik kadınların devrik kraliçesi. #bihterziyagil pic.twitter.com/CS6YgwAFfr — karya yeşil (@karyayesil) 23 Haziran 2017

Bugün 24 haziran 2017. Bihter Ziyagil’in 7.ölüm yıldönümü, unutmadık unutamadık🌹 #BihterZiyagil pic.twitter.com/gvUWZhGL21 — Rümeysa Altın (@Rumeysaltin16) 23 Haziran 2017