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‘Çakır’ unutulur, o unutulmaz: Ölümünün yedinci yıldönümünde Bihter Ziyagil için ‘saygı duruşu’


Halid Ziya Uşaklıgil’ın aynı adlı romanından uyarlanan televizyon dizisi Aşk-ı Memnu’da oyuncu Beren Saat’in canlandırdığı ve yedi yıl önce bugün yayınlanan bölümde intihar eden Bihter Yöreoğlu Ziyagil, ölüm yıldönümünde ‘unutulmadı’.


Dizide eşi Adnan Ziyagil’in manevi yeğeni Behlül Haznedar’la ‘yasak aşk’ yaşayan Bihter Ziyagil, üvey kızı Nihal Ziyagil’le Haznedar’ın evleneceği gün hayatına son vermişti.

Bu bölümün yayınlanmasından tam yedi yıl sonra, Twitter’da günün en çok konuşulanları arasına giren #bihterziyagil etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

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Akşam Postası / 24 Haziran 2017

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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıp tutuklayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: “Siyasal saikle casusluk faaliyetinde bulunduğu şüpheden uzak bir gerçek. Kaçacağı, saklanacağı hususunda kanaat oluştu. Sanıklardan Can Dündar çok daha az bir ceza almasına rağmen tahliye olur olmaz yurt dışına kaçmıştı.”

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