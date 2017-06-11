Çakıcı’yı ‘nakil’ sırasında kaçıracakları öne sürülen yedi kişi tutuklandı

Tutuklu organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı kaçırmayı planladıkları öne sürülen dokuz kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden silah ve Çakıcı’nın gönderdiği mektuplar çıkan şüphelilerden yedisi tutuklandı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, sağlık sorunları nedeniyle 15 Temmuz 2016 tarihinde Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledilen Çakıcı, geçen mart ayında Bolu’da bağırsak fıtığı operasyonu geçirdi.

Tedavisi tamamlanan Çakıcı’nın, Bolu F Tipi Cezaevi’nden Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi.

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, İstanbul ve Kocaeli’nden Çakıcı’yı kaçırmak için harekete geçen dokuz kişi, 6 Haziran’da dört lüks araçla Bolu’ya geldi. Şüpheliler, Bolu-Ankara arasında cezaevi nakil aracının geçeceği istihbaratını aldıkları güzergahta bekleyişe geçti.

Gün boyu aracın geçmesini bekleyen dokuz kişi, istihbaratın doğru olmadığını düşünerek gitti. 6 Haziran gece yarısı Kırıkkale’ye nakledilen Çakıcı’nın adamlarından Y.E.U. ve Ö.T., Bolu’da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra Ankara’ya geçti.

İki kişi cinayetten aranıyormuş

Çakıcı’nın adamlarının Ankara’ya geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine Çukurambar’da bir araya gelen D.A., A.G., Ö.T., Y.Ç. ve Y.E.U. gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan operasyonda, şüphelilerin polisleri karşılarında görünce silahları çekmeye çalıştığı ancak silahlarını kullanmaya fırsat bulamadıkları görüldü.

Çakıcı’nın diğer adamları E.K., G.B., A.Ç. ve V.K. ise Çankaya’da kaldıkları otelde ve Kızılay’da araçla seyir halindeyken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden sekiz ruhsatsız silah, 100’ün üzerinde fişek, 3 bin lira, Çakıcı’nın cezaevinden gönderdiği fotoğraflarla mektuplar ele geçirildi.

Şüphelilerden Y.E.U.’nun cezaevinden yeni çıktığı, Ö.T. ve Y.Ç.’nin ise cinayet suçundan arandığı, diğer şüphelilerin de çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yedisi tutuklandı.

Mektupla ölüm tehdidi

Çakıcı’nın cezaevinde tutuklu bulunduğu dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere birçok siyasiye ölüm tehdidinde bulunduğu, mektup gönderdiği belirlendi. Çakıcı’nın adamlarının Ankara’daki siyasilere yönelik herhangi bir suikast planlayıp planlamadığı da araştırılıyor.