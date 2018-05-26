Çakıcı’yı ‘kahraman’ ilan eden Bahçeli’ye suç duyurusu: Suçu ve suçluyu övüyor

Tutuklu organize suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için “Yiğit kardeşlerim” diyerek serbest bırakılmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında, ‘suçu ve suçluyu övmek’ten suç duyurusunda bulunuldu.

MHP lideri, geçen haftalarda ‘genel af’ çıkarılmasını talep etmiş, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” demişti.

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Halkevleri Hukuk Dairesi de Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay adına, Bahçeli hakkında ‘suçu ve suçluyu övmek’ten suç duyurusunda bulundu.

Çakıcı’nın daha önce işlediği suçların ve aldığı cezaların sıralandığı suç duyurusunu hazırlayan Günay, ‘katillerin kahraman olarak gösterildiğini’ belirterek şöyle konuştu: “‘Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri’ olarak lanse eden, ‘Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?’ diyen şüpheli (Devlet Bahçeli), açık bir şekilde suçu ve suçluyu övmektedir. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu’nun 215’inci maddesine göre ‘İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ Şüphelinin fiili, yasada tanımlanan suçun unsurlarını taşıdığından dolayı, hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.”