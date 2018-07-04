Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık raporu verilmesinin ardından iki kamu görevlisi görevden alındı.

Çakıcı’ya sınırsız ziyaretçi hakkı verilen ve sağlık sorunlarından bahsedilen raporda, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça’nın da imzası vardı.

Reklam

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise raporun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu duyurmuştu. Çakıcı’nın gazetecileri ölümle tehdit etmesinin ardından ortaya çıkan rapor büyük tepki çekmişti.

Vekaleten atama

Kırıkkale’de yayın yapan yerel İl gazetesinden Sedat Gençay’ın haberine göre il müdürü Güngüneş ve başhekim Akça görevden alındı.

Reklam

Valilik görevden almaların ardından vekaleten atama yaptı.

Buna göre Güngüneş’in yerine Dr. Adem Yeni; Akça’nın yerine de başhekim yardımcısı Dr. İlhan Kuytak atandı.