Çakıcı’nın nakil gerekçesi: Kaçırılma şüphesi

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı Kırıkkale T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne ‘kaçırılma şüphesi’ nedeniyle nakledilmiş.

Çakıcı 7 Haziran 2017’de Bolu F Tipi Cezaevi’nden Kırıkkale T Tipi Kapalı Cezaevi’ne, ardından sağlık sorunları nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hazırlanan özel bir odaya alınmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çakıcı’yı hastane odasında ziyaret etmişti.

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Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Çakıcı hastaneden kaçırılma şüphesi üzerine Sincan’a nakledildi. Güvenlik riski nedeniyle Çakıcı’nın tedavisine cezaevi yerleşkesindeki hastanede devam edilecek. Bu amaçla cezaevinde biri kardiyolog olmak üzere iki yeni doktor görevlendirildi.

Çakıcı’nın cezaevinden nakledildiği sabah saat 05.00’te organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Bayburt, Şanlıurfa ve Bursa’da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

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Çakıcı’nın nakledildiği sırada kaçırma girişimi ve güvenlik tehlikesine karşın başlatılan operasyonda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Çakıcı’nın avukatı C.S. ve medya sorumlusu F.A. da bulunuyor.

Baskınlarda üç ruhsatsız silah bulundu. Operasyonun ardından soruşturmayı yürüten savcı tehdit edildi. Çakıcı’nın cezaevinden yönelttiği belirtilen tehdit üzerine soruşturma savcısına koruma verilirken, güvenlik önlemleri de artırıldı.