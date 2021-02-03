Çakıcı’nın ‘Kılıçdaroğlu mektubu’na iddianame

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret ve tehdit içerikli mektup yayınlayan Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik iddianameyi Twitter hesabından paylaştı. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Çakıcı ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’le suçlandı.
İddianamade, Çakıcı’nın 17 Kasım 2020’de el yazısı mektubunu Twitter hesabından yayınladığı belirtilerek CHP liderine yönelik sözlerine yer verildi.
İddianamede ifadesine yer verilen Çakıcı, Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmediğini, ikazda bulunduğunu söyledi.