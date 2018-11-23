Çakıcı’nın dokuz adamı tutuklandı

Hükümlü organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden dokuzu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 yıldır hapiste olan Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisinin adını telaffuz ederek ‘genel af’ istemesiye tekrar gündeme gelmişti. Bahçeli Çakıcı’yı cezaevinde ziyaret de etmişti.

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A.A.’nın emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çakıcı’nın Kırıkkale Cezaevi’nden Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledilmesinin ardından başkentte Çakıcı ile irtibatlı grupların faaliyete geçebileceği ihtimali üzerine çalışma başlatmıştı.

Şube ekipleri tarafından geçen hafta 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden beşi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer 21 zanlıdan dördü adli kontrol uygulanması, 17’si ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.