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Yaramazlara biraz batar!

Çakıcı ölümle tehdit etti: Karar yazarlarına koruma verildi, kapıda polis bekliyor

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimden önce ziyaret ettiği organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı, Karar gazetesi sahibi Mehmet Aydın ve altı gazeteciyi ölümle tehdit etti.

Çakıcı ve Bahçeli (Fotoğraf: MHP)

İbrahim Kiras’ın genel yayın yönetmeni olduğu gazetenin yazar kadrosunda Mehmet Ocaktan, Yusuf Ziya Cömert, Yıldıray Oğur, Akif Beki, Elif Çakır ve Hakan Albayrak gibi bir dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın olup son yıllarda ‘uzaklaşan’ isimler yer alıyor.

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Davutoğlu’nun başbakanlığı dönemindeki başdanışmanlarından Etyen Mahçupyan da gazetenin yazarlarından.

Çakıcı, kendisi adına açılmış ‘alaatincakiciresmi’ isimli Instagram hesabında yer alan ve daha sonra silinen imzalı mesajında, “Ömrümde zarar vereceğim adama hep önceden haber verdim!” diyerek gazetecilerin açık isimlerini vererek tehdit etti.

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Çakıcı, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ve yurtdışındaki bütün sevenlerimce görüldükleri yerde kesinlikle cezalandırılacaktır. İşte sevenlerim ‘Abi vur de ölelim, öl de ölelim’ diyenlere, kim beni seviyorsa çağrımdır. Görevlerini yerine getirsinler.”

Karar’ın haberinde şu ifadeler yer aldı: “Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı’na yönelik ifadelerini, ‘Erdoğan’a küstah sözler’ başlığıyla haberleştiren KARAR gazetesini hedef alan yeni bir açıklama yayınladı. Basın danışmanı aracılığıyla servis edilen açıklamada KARAR gazetesi yazarlarını isim vererek hedef alan Çakıcı, gerçekle ilgisi olmayan ifadelerle ağır hakaretlerde bulundu.”

AA’nın eski genel müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, hedef alınan gazetecilere koruma verildiğini duyurdu:

Gazete binasının önünde de polis aracı bekletiliyor.

Çakıcı son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektupla yüklenmişti: “Devletin sahibi sen değilsin. Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok.”

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