Çakıcı nakledildi: Bundan böyle Sincan Cezaevi’nde kalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu delegelerin olağanüstü seçimli kurultay için 569 imza vermesine rağmen bu talebi reddetmesi konusunda “Bu 500 imzalı beklentinin önemli bir kısmını MYK’daki değişim talebi oluşturuyordu, biz de onu yerine getirdik” dedi.