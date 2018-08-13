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Çakıcı nakledildi: Bundan böyle Sincan Cezaevi’nde kalacak

 

Kırıkkale T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yatan organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Fotoğraf: DHA

7 Haziran 2017’de Bolu F Tipi Cezaevi’nden Kırıkkale’ye nakledilen Çakıcı, bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hazırlanan özel bir odaya nakledilerek tedavi altına alınmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Çakıcı’yı kaldığı hastane odasında ziyaret etmişti.

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DHA’nın haberine göre Çakıcı bu sabah saat 05.00 sıralarında Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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