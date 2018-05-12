Çakıcı ‘genel af’ isteyen Bahçeli’ye teşekkür etti: Ülkücüyüm, ölçüm devletin bekası

Tutuklu organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısına teşekkür ederek, “Ben ÜLKÜCÜYÜM, hiçbir parti gözetmeksizin ölçüm devletin bekasıdır” dedi.

‘Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ çağrısında bulunan Bahçeli, şöyle devam etmişti: “Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?”

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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ‘genel af’ için hazırlıkların bir süredir devam ettiğini öne sürerek “Beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde. Bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek” demiş, Başbakan Binali Yıldırım ise “Hükümet olarak teröristlere af gündemimizde yok” açıklamasını yapmıştı.

Odatv’nin aktardığına göre Çakıcı, avukatı aracılığıyla bir mesaj yollayarak Bahçeli’ye teşekkür etti.

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Çakıcı’nın mesajı şöyle: “Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin mecliste benimle ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ben ÜLKÜCÜYÜM, hiçbir parti gözetmeksizin ölçüm devletin bekasıdır. Seçimlere 15 (onbeş) gün kala mutlaka bir yazı daha yazacağımın bilinmesini isterim. 24 Haziran’da yapılacak seçimler, milletimize İslam dünyasına ve yaşadığımız coğrafyaya hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz eder, devletimizin bekasına gönül vermiş 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza saygılarımla arz ederim.”