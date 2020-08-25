‘Çakarlı saldırgan’ın ifadesi: Ben de şikayetçiyim

İstanbul’da çakarlı minibüsüyle önünün kestiği aracın sürücüsünü bıçaklayınca tutuklanan saldırgan, kendisine küfredildiğini ve bıçak çekildiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Arnavutköy ilçesinde 20 yaşındaki Muhammed Enes Uysal, geçen günlerde trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ın aracının önüne kesmişti. İkili arasında çıkan tartışmada Uysal Aras’ı bıçaklayarak kaçmış, ardından yakalanarak tutuklanmıştı.

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Uysal, ifadesinde, Arnavutköy’de babasına ait tekstil fabrikasında çalıştığını belirterek olay sırasında kullandığı aracı yaklaşık bir ay önce satın aldığını ifade etti.

‘Anneme küfretti’

Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Aracı satın aldığımda ön camında çakar vardı. Çakarı olay gününden önce hiç kullanmadım. Ancak olay günü çakar açık halde fabrikadan eve doğru yalnız başıma seyir halindeydim. İstanbul Caddesi üzerinde ilerlerken önümde seyir halinde olan ve ismini olay nedeniyle öğrendiğim Dadaş Aras yönetimindeki kamyoneti iki şeritli yolda sinyal vererek geçtim. Ancak şahıs hiçbir sebep yokken beni daha sonra aracıyla sıfır geçti. Sonrasında yanımda yavaşlayarak el işareti yapmak suretiyle camı indirmemi istedi. Kapı camımı indirdikten sonra trafikte yan yana ve yavaş bir şekilde seyir halindeyken bana ‘Sen kimsin lan çakar takıyorsun’ diyerek anneme küfretti.”

‘Bana bıçak salladı’

Uysal, bir süre sonra trafiğin durduğunu, Aras’ın “Araçtan in” demesinin ardından aracından inerek Aras’ın yanına gittiğini kaydetti.

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Saldırgan şunları söyledi: “Trafikteki araçlardan yoğun bir şekilde korna çalınınca aracıma binerek aracımı Aras’ın kamyonetinin önüne çektim ve tekrar aracımdan indim. Şahsın yanına gittiğimde kendisi telefonuyla video çekmeye başladı. Kendisine ‘Amacın ne senin’ dediğimde, masum davranmaya başladı. Ayrıca şahsa ‘Öldüreyim mi seni’ şeklinde söylediğim sözlerim doğrudur. Bu sözleri sinirliyken söyledim. Şahıs ardından kendi aracından inerek telefonuyla benim aracımın görüntülerini çekmeye başladı. Videonun bittiği anda bana küfrederek sertçe bir yumruk attı. Bunun üzerine gözlerim karardı ve kendimi kaybeder gibi oldum. Ardından şahıs bıçak çıkartarak bir eliyle boğazımı sıkıyor, diğer elinde bıçağı tutuyordu. Aynı anda bıçakla bacağıma baskı yaptı ve ‘Seni burada delik deşik ederim’ dedi. Bunun üzerine can havliyle elindeki bıçağı aldım. Hatta bu nedenle elim kesildi. Kendimi korumak amacıyla bıçağı şahsa doğru sallamaya başladım. Şahıs aldığı darbelerden sonra yere düştü. Ben de aracıma binip oradan uzaklaştım. Bıçağıysa bir müddet gittikten sonra araçtan dışarı attım.”

Şikayetçi oldu

Paniğe kapıldığı için ilk başta teslim olmadığını öne süren Uysal, polise kendi rızasıyla teslim olduğunu dile getirdi. Uysal, “Bana karşı yaptıkları nedeniyle Aras’tan şikayetçiyim. Doktor raporum da temin edildi” ifadelerini kullandı.

Savcının sorusu üzerine Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Aracımı olay günü yaşananlardan önce satış ilanına koyduğum ve satacağım için çakarı kullanmak istedim. Çakar bu sebeple açıktı. Bunun dışında araçta sesli ikaz sistemi yoktu. Şahsa polis olduğumu söylemedim, kendisine herhangi bir polis kartı göstermedim. Aras’ın aracına hiç girmedim. Onun aracından para veya başka bir şey almadım. Bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum, ailemin maddi durumu gereği buna ihtiyacım yoktur.”

Tanıklar dinlenecek

Dadaş Aras’ın avukatı Bünyamin İnce ise Uysal’ın ifadesine üzerine yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Dosyanın takipçisiyiz. Şu anda müvekkilimizin sağlığı her şeyden önemli. İleriki günlerde soruşturmanın genişletilmesi kapsamında tanıklarımızı savcılık makamına dinleteceğiz. Olayın altının ya da üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz.”