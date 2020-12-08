‘Çakarlı saldırgan’ davasında ‘yağma’ suçuna takipsizlik kararı

İstanbul’da çakarlı minibüsüyle önünü kestiği aracın sürücüsünü bıçaklayınca tutuklanan saldırgan ile ilgili yürütülen ‘yağma’ suçuna ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Arnavutköy ilçesinde 20 yaşındaki Muhammed Enes Uysal, geçen ağustosta trafikte tartıştığı D.A’nın aracının önüne kesmişti. İkili arasında çıkan tartışmada Uysal, D.A’yı altı yerinden bıçaklayarak kaçmış, sonra polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

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‘Muhammed Enes Uysal’ın müştekinin aracına giderek üç bin lirasını ve kimlik kartlarını aldığı ve olay yerinden uzaklaşması iddialarının da araştırıldığı’ belirtilen kararda, bu konuyla ilgili olay yerinde bulunan kişilerin tanıklığına başvurulduğu aktarıldı.

Bilgi sahibi olarak ifade veren bir kişinin, Uysal’ın para ya da herhangi bir şey aldığını görmediğini beyan ettiği hatırlatılan kararda, ‘yağma’ suçu bakımından Uysal’ın, müştekinin aracında bulunan ve şikayetçinin, ‘şüpheli tarafından alındığını’ belirttiği 3 bin lirayı, müştekiyi yaralayarak aldığına dair delil tespit edilemediği kaydedildi.

Bu parayı olay esnasında ‘başkaca faili meçhul şüphelilerin de alabileceğinin değerlendirildiği’ belirtilen kararda, toplanan delil, bilgi ve belgelerden, ‘yağma’ suçunun işlendiği yönünde şikayetçinin soyut iddiası dışında kamu davası açılması için şüpheliyi haklı kılacak yeterlikte ve kuvvette delil, iz, eser ve emarenin elde edilemediği dile getirildi.

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Dört ayrı suçlama

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, Uysal hakkında ‘yağma’ ve ‘kamu görevini usulsüz üstlenme’ suçlarından ayırma kararı verildiği, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma, kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ise dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtilmişti.

Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği, geçen günlerde tutukluluk incelemesi yaptığı şüpheli Muhammed Enes Uysal’ın tutukluluk halinin devamına yönelik karar vermişti.

Bu incelemeyle ilgili savunması alınan Uysal, atılı suçu kabul etmediğini belirtmiş, serbest bırakılmayı talep etmişti.