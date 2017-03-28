‘Çakal Carlos’a ömür boyu hapis cezası

‘Çakal Carlos’ 1974 yılında Paris’te gerçekleştirdiği terör eylemi nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

‘Çakal Carlos’ karar duruşması öncesinde terörist değil uluslararası bir devrimci olduğunu savunmuştu.

Venezüelalı Ilich Ramirez Sanchez, halihazırda Fransa’da 1970 ve 1980’lerde işlediği başka suçlardan hükümlü olarak 23 yıldır Fransa’da hapiste.

Sanchez son davada Paris’teki bir dükkana el bombası atarak iki kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyordu.

‘Çakal Carlos’, Fransız özel kuvvetlerince Sudan’ın başkenti Hartum’da yakalanıp Fransa’ya götürülmüştü.