Cahit Berkay: ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımından ödülümü vermediler

Müzisyen Cahit Berkay, 7 Mayıs’ta #herşeyçokgüzelolacak hashtag’iyle paylaştığı tweet yüzünden, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından çağırıldığı halde ödülünün verilmediğini açıkladı.

Berkay

Berkay, SESAM tarafından ‘Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar’ adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini, ancak daha sonra aranarak ‘konuşma süreleri yetmez’ denilerek ödülünün iki ay sonraki başka bir törende verileceğinin söylendiğini belirtti.

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Berkay, attığı tweet dizisinde, ödülünün, 7 Mayıs’ta #herşeyçokgüzelolacak hashtag’iyle yaptığı paylaşım yüzünden verilmediğini öne sürdü.

İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapmıştı.