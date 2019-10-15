Cahit Armağan Dilek: Türkiye’nin harekatını boşa çıkarıyorlar

Barış Pınarı Harekatının yedinci günündeyiz. Harekatın seyrini ve Suriye’deki gelişmeleri Trump’ın twitleri belirliyor. Bir gün Türkiye lehine ertesi gün Kürtler(!) lehine twitler atıyor.

Trump iki kez PKK adını kullandı ama onu da terör örgütü anlamında kullanmadı, sürekli Kürtler ile Türklerin savaşından düşmanlığından bahsederek Türkiye’nin PKK’ya operasyonlarını Türkiye’nin Kürtlerle savaşı var algısı oluşturdu.

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Bu durum da Türkiye aleyhtarı cepheyi en üst seviyeye çıkardı, harekatın durdurulmasını isteyen, yaptırım uygulayacağız diyen ülkelerin sayısı arttı. Bu ülkelerin yaptırım veya ambargoları Türkiye’yi öyle ciddi şekilde etkileyecek cinsten değil ancak Türkiye karşıtı cephenin duruşunu göstermesi ve Türkiye’nin yalnız kaldığını göstermesi açısından önemli.

Cahit Armağan Dilek’in yazısı