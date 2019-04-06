Cahit Armağan Dilek: Türkiye S-400 konusunu güvenlik ihtiyacından ziyade siyasi koz olarak ele aldı

Kabaca değerlendirecek olursak; Rus silah sistemleri ve uçaklarına sahip, Rus üslerinin bulunduğu Suriye’ye karşı bile kullanılamayacak. Kala kala İran tek tehdit olarak kaldı. Halbuki NATO füze kalkanı projesi kapsamında Türkiye’de Kürecik’e radar, Polonya ve Romanya’ya füze sistemleri yerleştirilirken NATO dokümanlarında İran’ın tehdit olarak gösterilmesine karşı çıkan da Türkiye olmuştu. Yani İran’a da karşı kullanmayacağız dersek yanlış olmaz. Gerekirse kullanılır tabi ama mevcut durumda tehdit beklemiyoruz.

Türkiye, S-400 konusunu askeri güvenlik ihtiyacını karşılamaktan ziyade siyasi bir karar ve koz olarak ele aldı. ABD ve NATO’nun da bu kadar sert karşılık vermesi, dayatmalarda ve tehditlerde bulunması belki de Türkiye’nin blöf yaptığını düşünmelerinden kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye, en başından beri bu imajı verdi.

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Cahit Armağan Dilek’in yazısı

