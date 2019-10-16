Cahit Armağan Dilek: SDG/YPG’ye çifte koruma kuşağı

İç politikada zorda olan Trump, kişisel açmazdan kurtulmak için dünya gündeminin en üst sırasındaki Suriye konusunu da kullanıyor. Ama görünen o ki, bunu yaparken de Türkiye’yi de kullanıyor.

Trump, twitleriyle Türkiye’nin harekatının ve Suriye politikasının seyrini derinden etkiliyor. Trump attığı twitlerle zikzaklar yaptı, U dönüşleri yaptı. Harekatın ilk günü onun deyişiyle Kürtleri gerçekte SDG/YPG’yi terk etmiş algısı yaratıldı. Harekatın sekizinci günü görüyoruz ki, yine SDG/YPG’nin arkasında duruyor.

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Kongre ve diğer çevrelerden Türkiye’nin harekatının gelen baskıları azaltmak için bir yaptırım emri imzaladı. Trump’ın yaptırım emrinde 3 bakan var, bu simgesel ama hazmetmek kolay değil.

Cahit Armağan Dilek’in yazısı