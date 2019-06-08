Cahit Armağan Dilek: Fırat’ın batısı da PKK’ya veriliyor

Bugüne kadar Suriye kuzeyindeki güvenli bölgenin ve bununla örtüşen PKK devletçiğinin Fırat’ın doğusunu kapsadığı düşünülüyordu. Ancak bu köşeyi takip edenler çok iyi hatırlayacaktır ki bu PKK devletçiğinin tüm Suriye sınırı boyunca uzanacak şekilde oluşturulmasının hedeflendiğini defalarca yazdık.

Şimdi sahadan gelen son haberler bu konuda pazarlıkların olduğunu ve görüşmelerin sürdüğü yönünde.

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Buna göre SDG için oluşturulacak güvenli bölge (siz ona PKK devletçiği veya batı Kürdistan deyin) Fırat’ın batısını da kapsayacak ve Cerablus, Azez, Bab, Tel Rıfat ve Afrin’i de içine alacak.

Cahit Armağan Dilek’in yazısı