Cahit Armağan Dilek: Beka beka diyenler iç siyasi kavgaları bırakıp buraya baksın

KKaradeniz’i NATO/ABD gölü, Ege’yi Yunan işgaliyle Yunan gölüne dönüştürme girişimleri devam ederken Kıbrıs’ın da elden çıkmasıyla Türkiye’nin denizlerden gelen nefes borusu kesilecektir.

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve rolleri parça parça edilip bölgedeki diğer ülkelere paylaştırılıp, Türkiye boşa çıkarılıyor.

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İyi yönetilemeyen Türkiye iç cephede dağılırken yoğun saldırılara maruz kaldığı dış cephede de kaybediyor.

Beka beka diyenler iç siyasi kavgaları bırakıp buraya baksın. Sonbahar ve öncesinde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta neler olabileceğine ilişkin herhangi bir öngörüleri, kaygıları var mı acaba?

Cahit Armağan Dilek’in yazısı