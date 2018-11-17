Cahit Armağan Dilek: ABD Türkiye’ye PYD/YPG’yi kabul ettirmeye çok yakın

J.Jeffrey. ABD-YPG işbirliğinin gerekçeleri, YPG’nin ABD liderliğindeki koalisyona büyük destek verdiği konusunda Türkiye’yi ikna edemedik, bunu sağlamalıyız diyor.

Yani biz YPG’nin terör örgütü olduğu konusunda ABD’yi ikna edecek iken ABD YPG’nin terörle mücadelede ne kadar etkili, aslında yararlı bir örgüt olduğu konusunda Türkiye’yi iknaya çalışıyor, ilerleme de kaydediyor.

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ABD, YPG’den PKK bağlantısını gösteren slogan, poster, arma, fotoğrafları kaldırmasını istedi. PKK’lılara ödül koyarak YPG’ye dediklerimi yapmazsan seni de böyle satarım diyor.

Önümüzdeki günlerde YPG kadrolarında öne çıkmış tanınan az sayıda PKK’lının gönderilerek YPG’nin aklanma süreci ilerletilecek. Hem Fırat’ın doğusu hem de Menbic kuzeyinde YPG’lileri geri hatlara çekip SDG’nin Arap unsurlarını Amerikalılarla sınır hattına koyarak Türkiye’ye saldırı olmayacak güvencesi verilmiş olacak. YPG yine SDG maskesi altına saklanacak.

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Türkiye’den istekleri ise “PKK ile YPG bağını kopardık. Türkiye’ye saldırı olmayacak. Burada oluşan yerel yönetimle çalışılabilir. IŞİD’e karşı ortak savaşalım.”

Sakın ha diyeceğim ama görünen resimde ABD Türkiye’ye PYD/YPG’yi kabul ettirmeye çok yakın.

Cahit Armağan Dilek’in yazısı