Cahit Armağan Dilek: ​​​​​​​Trump PKK/YPG’yi aklıyor, müzakereye kapı açıyor

Erdoğan yönetiminin çevresi kötü ama kendisi iyi dediği gibi Trump aslında çevresindekilerden farklı değil. Trump Türkiye’nin önüne tehlikeli bir senaryonun önünü açıyor.

Barış Pınarı Harekatına yeşil ışık yakan Trump her gün hatta gün içinde peşpeşe attığı twitlerde bile birbirinin aksine ifadeler kullanıyor. Erdoğan bu durumu Trump’ın iç siyasette üstündeki baskıya bağladı, yani normal karşıladı.

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Trump da Suriye kuzeyindeki sorunun nedeni olarak Obama’yı gösteriyor. Evet PKK/YPG’ye askeri desteğin, silah yardımının ve teröristlerin eğitimi Obama döneminde başladı ama YPG en fazla yardımı Trump döneminde aldı.

Cahit Armağan Dilek’in yazısı