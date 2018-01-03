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Yaramazlara biraz batar!

Çağlayan’a koruma aracı ve aylık 200 litre yakıt!

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17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın 45-50 milyon avro rüşvet verdiğini söylediği eski bakan Zafer Çağlayan’a koruma aracı ve aylık 200 litre yakıt tahsis edilmiş.

Çağlayan’ın Sarraf’tan ‘aldığı’ saat de gündem olmuştu. Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

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Önergede eski ekonomi bakanlığı yapanlara araç tahsis edilip edilmediği, araç markaları ve aylık kaç litre yakıt verildiği soruldu.

Zeybekci’nin yanıtında şu bilgiler aktarıldı: “Bakanlığımda görev yapan eski bakanlardan Sayın Zafer Çağlayan ve Sayın Mustafa Elitaş’a birer adet 2013 model Renault Fluence marka koruma aracı tahsis edilmiş olup tahsis edilen araçlar aylık 200 litre dizel yakıt ile sınırlandırılmıştır.”

Çağlayan’ın adı 17 Aralık iddianamesinde Sarraf’tan rüşvet alan bakanlar arasında geçiyordu. Sarraf, ABD’de sanıkken ‘sadece gerçekleri söylemek koşuluyla’ tanık konumuna geldiği davada, Çağlayan’a en az 45-50 milyon avro rüşvet verdiğini söylemişti.

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Akşam Postası / 3 Ocak 2018

1- Çağlayan’a koruma aracı ve aylık 200 litre yakıt!
17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın 45-50 milyon avro rüşvet verdiğini söylediği eski bakan Zafer Çağlayan’a koruma aracı ve aylık 200 litre yakıt tahsis edilmiş.

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