Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alınan dokuz kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek adına yazılama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğrenciler için dün Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen ve müdahale sonrası gözaltına alınan dokuz kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler bir aydan uzun süredir devam ediyor.

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Protestolar kapsamında şu ana kadar 400’den fazla kişi gözaltına alındı; 11’i tutuklandı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin aktardığına göre, gözaltına alınanlar savcılık ifadelerinden sonra ev hapsi istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hakimliğe sevk edilen dokuz kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

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Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, adliye önünde 25 kişilik bir grubun toplandığını ve ‘uyarılara riayet etmeyerek alandaki eylemi sürdüren ve güvenlik güçlerine mukavemet ederek direnen’ dokuz kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamanın tamamı şöyle: “Gözaltına alınan T.K, F.Y, C.U, Z.Ç, S.K, M.Y, E.Ö, E.Ç ve R.Y adlı şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir. Şahısların yapılan arşiv sorgulamasında 5 şahsın ‘Silahlı terör örgütlerine üye olmak ve yönetmek, terör örgütü propagandası yapmak’ , suçlarından arşiv kayıtlarının olduğu, ayrıca şahısların tamamının; ‘Görevi yaptırmamak için direnme, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet, görevli memura mukavemet, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, tehdit ve mala zarar verme’ gibi suçlardan da birden fazla kayıtlarının bulunduğu, R.K adlı şahsın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan firari olarak arandığı, tespit edilmiştir.”