Çağın Türker’e yumrukla saldıran zanlı: Masadaki konuşmaları rahatsız etti, keşke vurmasaydım

‘Size’ dergisi sahibi Çağın Türker’in bir restoranda tartıştığı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan dört kişiden üçü serbest bırakıldı. Fail olduğu belirtilen Yusuf Şarkıcı tutuklandı.

İstanbul’un Karaköy semtinde cumartesi günü Türker, akşam yemeği için gittiği restoranda, başka bir masada oturanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sözlü başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Türker dışarı çıkmasının ardından onu takip eden şüphelilerle bir kez daha karşılaştı. Burada yumruklanan Türker yere düşerken başını merdivenlere çarptı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Şüpheliler yaya olarak kaçtı. Türker ertesi gün hayatını kaybetti.

Polis dört kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanan dört kişiden üçü savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Fail olduğu tespit edilen şüpheli Yusuf Şarkıcı ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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‘Telefonunu unutmuş, geri geldi’

Hürriyet’ten Özgür Altuncu ve Çetin Aydın’ın haberine göre, Karaköy’deki balık restoranının işletmecisi Faruk Tekin cumartesi gecesini şöyle anlattı: “Çağın Türker, cumartesi akşamı kız arkadaşıyla birlikte mekâna geldi. Yanlarındaki masada oturan dört erkekle bir süre sonra sohbet ettiler. Sonra masaları birleştirdiler. Çok sarhoştu. 3 duble rakı içti. Yanlarındaki masada oturan dört kişi sürekli müşterim, aynı avukatlık bürosunda çalışan çocuklardı. Saat 01.00’e kadar oturdular. Çağın kız arkadaşıyla birlikte kalktı gitti. Telefonunu unutmuş, geri geldi. Yine biraz sohbet ettiler. Sonra 4 arkadaş kalktı peşlerinden. Yanımda çalışan elamanlardan biri eve giderken Çağın’ı yerde yatarken gördü. Gittim, kızın dizlerinde uzanmış yerde. ‘Bir sıkıntı var mı? Ambulans çağıralım mı’ dedim? ‘Gerek yok’ dedi. Nefes alıyordu. Kan yoktu. Kadın da görmemiş kimin vurduğunu. ‘Arkadan geldi vurdu, kaçtı’ diye anlattı. Ben dükkâna geri geldim. Kapatıp gittiğimde baktım, bu kez ambulans gelmiş. Kadın ilk gördüğüm gibi değildi. Keşke o esnada ambulansı çağırsaydık.”

Bir hukuk bürosunda kâtip olarak çalıştığı ve geçmişte herhangi bir suç kaydı olmadığı belirlenen Yusuf Şarkıcı ise emniyetteki sorgusunda şunları söyledi: “Sohbetimizi çok beğendiği için masamıza geldi. Ağzı çok bozuk olduğu için uyardık. Argo ve küfürlü konuşuyordu. Bundan rahatsız olmuştum. Biz balıkçıdan ayrılırken geri geldi, cep telefonunu unuttuğunu söyledi ve ‘Niye haber vermiyorsunuz?’ dedi. Telefondan haberimiz yoktu. Masadaki konuşmaları beni rahatsız etmişti, bir de telefonla ilgili böyle konuşunca çok ağırıma gitti. Balıkçıdan çıktıktan sonra önümüzde yürüdüklerini fark ettim. Gidip yumruk vurdum. Çok pişmanım, keşke vurmasaydım.”