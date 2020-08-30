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Yaramazlara biraz batar!

Çağhan Kızıl: Yeniden enfekte olma durumunun kanıtlanmış olması ne anlama geliyor?

Uzmanlar ve Dünya sağlık örgütü tarafından en başından beri tahmin edilen yeniden enfekte olma durumu böylece kanıtlanmış oldu. Bu bizim için ne anlama geliyor?

Öncelikle yeniden enfekte olmak oldukça az rastlanan bir durum. Şu an için korku yaratacak bir seviyede değil. Ancak ikinci enfeksiyonları bulmaya yönelik bir tarama çalışması olmadığı için şu ana kadar kaç kişinin yeniden koronavirüs ile enfekte olduğunu bilmiyoruz. Uzmanlar bu sayının daha da artabileceğini belirtiyorlar. İkincil enfeksiyonların bize sunduğu önemli bir bilgi var. Uzun süreli bağışıklığın ne kadar uzun olabileceği.

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Çağhan Kızıl’ın yazısı

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