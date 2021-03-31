Çağhan Kızıl: Türkiye hiçbir dönem etkili kapanma, yaygın test ve yayılımı önleme politikası izlemedi

Kritik bir eşikteyiz diyemiyoruz, çünkü o kritik eşiği çoktan aştık. Kimse kapanmayı isteyerek yapmadı, ancak kapanma kendini ölümleri ve yayılımı önlemek için dayattı. Türkiye, hiçbir dönem etkili bir kapanma, yaygın test ve yayılımı önleme politikası izlemedi. Şeffaflıktan uzak bir pandemi yönetimi, geldiğimiz noktanın mimarı. Bu aşamada yapılması gereken, yayılımı önlemek için elimizdeki en etkili metotları kullanmak. Bu da Türkiye için belli bir süre tam kapanma ve insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri ekonomik desteğin sağlanması. Ancak bu şekilde vaka sayılarını düşürme şansına sahibiz.

Çağhan Kızıl’ın yazısı