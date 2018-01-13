Cağaloğlu Anadolu’da ‘sucuk partisi’ boş kaldı, müdür ‘Hakaret ve tehdit yok’ dedi

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener’in katılmak istemeyen öğrencileri tehdit ettiği, okul bahçesindeki sucuk partisine katılan olmadı.

Öğrenciler, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin ‘proje okul’ olarak seçilmesinin ardından atanan yeni müdürle birlikte gelenekselleşen festivallerinin gerekçesiz bitirildiğini, öğrencilerin fişlendiğini ve okulda ‘irticai faaliyetler’in başladığını kaydetmişti. ‘Norm fazlası’ ilan edilerek 23 öğretmen ‘sürgün edilmişti.’

Reklam

Veliler, okul müdürü Necati Yener hakkında öğrencilere ‘Haysiyetsizler, soytarılar’ diye hakaret edip tehditler savurduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre tek bir öğrenci bile ‘sucuk partisi’ne katılmadı.

‘Çocuklarımız sürekli tehdit ediliyor’

Öğrenci velisi Mine Perimkaraakım, “Veliye husumetten dolayı benim çocuğum kulüp üyelikleri bahane edilerek disipline verildi. Müdürün istemediği, onaylamadığı Okul Aile Birliği’ne oy veren velileriz. Bundan dolayı da bizim çocuklarımız sürekli tehdit ediliyor. Disipline veriliyor” dedi.

‘Bot hesaplar alındı’

Veli Melek Görk de çocuğunun aktarımını paylaştı ve müdür tarafından Twitter’da ‘bot hesaplar’ alındığını öne sürdü.

Görk şöyle konuştu: “Müdür 11 G sınıfına giriyor ve tehdit ediyor. ‘Siz partiyi sabote etmeyi planlıyorsunuz. Haysiyetsizsiniz..’ diye. ‘Disipline veririm’ diye tehdit ediyor. Aynı günün akşamında ‘CAL müdürü görevden alınsın’ başlığı altında biz tweet atmaya başladık. Bundan haberi olan okul müdürü ya da onun çevresinden biri de ‘Cal müdürünün yanındayız’ diye başlığı açmış. Bunun altına yazı yazacak insan olmadığı için bot kiralamışlar. O tweet’leri okuduğunuzda beni anlayacaksınız. Onlardan birkaçı şöyle: ‘CalMüdürünün- Yanındayız dımbırdatmak sertelmek müzik market mumlanmak’, ‘… iniş çıkış esinlenmek diyaliz makinesi palmitin sapıtma’.”

‘Bu zıtlaşmanın üzerine benim sinirim’

Müdür Yener ise kimseye hakaret etmediğini belirterek kendini savundu: “Çocuklara o kelimeleri kullanan bir adam dışarıda mangalı niye yapar? Bundan önce ben çocuklara sınıf sınıf yemek yapan biriyim. Üç yıldır yaptığım şey. Bu bizim ikinci mangal partimizdir. Okul Aile Birliği ile bir limoni durum var. Zamanla kendi içinde çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum. Söylenen cümlelerin hiçbiri benim değil. Okula teftişe gelinme sebebi Okul Aile Birliği’nin yeri değişti, onların talebi üzerine geldi. Teftişin bu olaylarla ilgisi yok.”

Yener, 11 G sınıfına girdiğini dile getirerek, “Bu sınıfa girdiğimde dersin öğretmeni ve başka öğretmenler vardı. Bu öğrencilerimiz diğer sınıfa geçerek ‘Yarınki etkinliğe kimse katılmasın teftiş kurulu burada olduğu için müdür bunlara şirinlik yapıyor’ diyordu. Sınıfta telefonunu vermeye direnen öğrenciler vardı. O sınıf telefonları vermiyor hatta diyor ki, hoş bir cümle değil ama, ‘Benim telefonum kaybolursa 8 bin liralık telefon.’ Bu zıtlaşmanın üzerine benim sinirim. ‘Buranın Allah’ı benim’ diyecek kadar karaktersiz, şahsiyetsiz bir adam nasıl olabilirim?” dedi.