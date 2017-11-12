Çabaya rağmen: İmam hatip sayısı yüzde 26 arttı, öğrenci sayısı yüzde 10 düştü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgiyi artırmak için yaptığı yoğun çalışmalara ve sağlanan tüm fiziki imkanlara rağmen imam hatiplerin öğrenci sayısı son iki yılda yüzde 10’a yakın düştü.

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) imam hatip okullarına ilişkin sorduğu sorulara yanıt olarak verilen resmi rakamlar üzerinden bir rapor hazırladı.

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İmam hatip lisesi sayısı 2006-2015 yılları arasında 3.2 katına, öğrenci sayısı da 4.6 katına çıktı. İmam hatip lisesi sayısı son iki yılda da yüzde 26.36 artarak 2017-2018 öğretim yılında 1452’ye yükseldi ancak son iki yılda imam hatip öğrencisi sayısı yüzde 9.34 azaldı.

Engin Altay, raporuna ilginin azalmasıyla ilgili şu notu düştü: “Bu azalışta imam hatip liselerinin akademik anlamda başarısının düşüklüğü ile doğrudan ilintilidir. 2017 LYS lise türlerine göre TM puanı ortalamalarına bakıldığında fen lisesi öğrencilerinin 340, sosyal bilimler lisesi 318, özel lise 241, Anadolu lisesi 234, Sağlık meslek lisesi 199, imam hatip lisesi öğrencilerinin ise 180 ortalama puan aldıkları ortaya çıkmıştır.”