C-4 patlayıcı yüklenmiş: Valilik bahçesine ve jandarma arazisine iki iHA düştü

Şırnak’ta valilik bahçesine ve Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine bomba yüklü iki insansız hava aracı (İHA) düştü.

DHA’nın haberine göre Atatürk’ün anıldığı 10 Kasım etkinliğinin ardından protokol valilik bahçesinden ayrıldı.

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Vatandaşların da ayrıldığı sırada tören alanına İHA düştü. Aynı saatlerde 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine de bir İHA düştüğü öğrenildi.

Her iki olayda da hayatı kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Güvenlik güçlerinin incelemesinde, uzaktan kumanda edilerek yönlendirilen İHA’ların çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı yüklü olduğu belirlendi.