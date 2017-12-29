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Yaramazlara biraz batar!

‘ByLock’tan tutuklu gazeteci Ömer Faruk Aydemir tahliye edildi

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İHA İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, telefonunun istediği dışında ‘ByLock’a yönlendirildiği gerekçesiyle tahliye edildi.

Ekran görüntüsü İHA’dan alınmıştır.

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

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Listenin kentlere gönderilmesinin ardından tahliye haberleri gelmeye devam ediyor.

İHA’nın haberine göre Aydemir, telefonunda ‘ByLock’ olmadığının anlaşılması üzerine dün akşam tahliye edildi.

Aydemir, 1o Ağustos’ta gözaltına alınıp tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. İHA şefi beş aydır tutukluydu.

Aydemir’i cezaevi çıkışında ailesi, arkadaşları ve meslektaşları karşıladı.

Sabaha karşı salıverilen Aydemir, “İlk günden beri masum olduğumu söylüyordum, sizler bana inandınız beni yalnız bırakmadınız. Masum olduğum ortaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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