Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘ByLock’tan tutuklu Cumhuriyet çalışanı İper’e tahliye kararı

Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

 

‘ByLock’ kullanmamasına rağmen kayıtlarda kullanmış gibi gözüken Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

Reklam

Açıklamanın ardından aslında ‘ByLock’ kullanmadıkları anlaşılanlar bir bir tahliye edilmeye başlamıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre başsavcılık açıklamasından sonra avukatların hazırladığı itiraz dilekçesi üzerine 267 gündür tutuklu İper’in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, delil durumunun sanık lehine değişmesini gerekçe gösterdi. İper’e yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.

Mahkeme kararı şöyle:

Dava kapsamında halen vakfın yönetim kurulu başkanı Akın Atalay, genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık tutuklu.

Başsavcılık kesinleştirdi: Cumhuriyet çalışanı Emre İper’de ‘ByLock’ yok

Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Cezaevinde ‘tek tip’ kıyafette AİHM içtihadı: Ne yasak ne teşvik

  Hükümetin çıkardığı 696 sayılı KHK ile terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi. Plana göre ‘FETÖ‘ bağlantılı suçlamalarla hapis yatanların da aralarında bulunduğu 53 bin 500 kişi duruşmalara giderken kuru badem, diğer terör suçlamalarından cezaevinde bulunan 6 bin 500 kişi gri kıyafet giyecek. Konunun […]

Cezaevinde sekiz kişinin karıştığı linci kesinleştiren ses kaydı: ‘Allah’ın teröristi’

  Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde hayatını kaybeden Ulaş Yurdakul’un sürekli altını ıslattığı için koğuş temsilcisi ve adamları olduğu ileri sürülen sekiz kişi tarafından dövüldüğünü kanıtlayan ses kayıtları ortaya çıktı. Cinayetten hükümlüsü 40 yaşındaki Ulaş Yurdakul, cezasını Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi’nde çekiyordu. Yurdakul’un linç edildiğine ilişkin avukatlarının ilk açıklamaları geçen hafta Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberinde yer […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...