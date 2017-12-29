‘ByLock’tan tutuklu Cumhuriyet çalışanı İper’e tahliye kararı

‘ByLock’ kullanmamasına rağmen kayıtlarda kullanmış gibi gözüken Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper hakkında tahliye kararı verildi.
Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.
Açıklamanın ardından aslında ‘ByLock’ kullanmadıkları anlaşılanlar bir bir tahliye edilmeye başlamıştı.
Cumhuriyet’in haberine göre başsavcılık açıklamasından sonra avukatların hazırladığı itiraz dilekçesi üzerine 267 gündür tutuklu İper’in tahliyesine karar verildi.
İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, delil durumunun sanık lehine değişmesini gerekçe gösterdi. İper’e yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.
Mahkeme kararı şöyle:
Dava kapsamında halen vakfın yönetim kurulu başkanı Akın Atalay, genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık tutuklu.