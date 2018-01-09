‘ByLock’tan ilk tahliyeydi: SP’li yöneticiye ilk duruşmada beraat

‘ByLock’ kullanmadığı anlaşılınca tahliye edilen Saadet Partisi (SP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

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Açıklamanın ardından aslında programı kullanmadığı belirlenen Yaman 28 Aralık 2017’de cezaevinden çıkmış, bu da ‘ilk ByLock tahliyesi’ olarak kayda geçmişti. Yaman tahliyesinin ardından bugün İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Hakim ara vermedi Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Yaman’ın isminin ‘ByLock’ listesinden çıkartıldığını hatırlatarak beraatine karar verilmesini talep etti.

Söz verilen Mustafa Yaman, “Türkiye’de FETÖ’ye en uzak insanlardan biriyim. Bu örgütle adımın anılması bile benim için kabul edilemez bir durumdur. Beraatimi istiyorum” dedi.

Yaman’ın avukatları da suç unsurunun oluşmadığına dikkat çekerek derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, duruşmanın ilk oturumunda Yaman’ın dosya kapsamına göre suç işlemediğinin sabit olduğunu belirterek beraat kararı verdi.

‘Yargı daha dikkatli olmalı’

Adliye önünde gazetecilere konuşan SP’li siyasetçi, Türkiye’de hukukun ve adaletin tesis edileceği günler için ümitlerini artıran bir karar verildiğini dile getirerek “Ama daha yolun çok başındayız. Onbinlerce insan bu işten mağdur oldu. Yargı misyonunu üstlenmiş kişilerin daha dikkatli olması gerekir” dedi.