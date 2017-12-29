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Yaramazlara biraz batar!

‘ByLock’tan hüküm giyen AKP’li eski vekile tahliye: Sadece CHP’li İnce ziyaret etti

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‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle ‘FETÖ üyeliği’nden altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan AKP’li eski vekil Şükrü Önder, Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.

Fotoğraflar: DHA

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

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Listenin kentlere gönderilmesinin ardından tahliye haberleri gelmeye devam ediyor.

Emekli emniyet müdürü Önder, 2002-2007 yılları arasında AKP’den Yalova milletvekili olarak Meclis’e girmişti.

Önder, ‘ByLock’ kullandığının tespit edilmesi üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklanmış, davanın 29 Kasım 2017 tarihindeki karar duruşmasında ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

‘İnce’ye çok teşekkür ediyorum’

Önder tahliye sonrası gazetecilere, “Bir yanlışlık olduğunu zaten düşünüyordum. Yanlışlık düzeltildi, ben o kanaatteyim. Ama benim gibi gadre uğrayan bir sürü insan var” dedi.

İlk ve tek ziyaretçisinin CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin olduğunu vurgulayan Önder şunları söyledi: “Beni destekleyen bu olayda olumlu tavır koyan bir sürü hemşehrimiz var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum ama öncelikle ve özellikle Muharrem İnce’ye çok teşekkür ediyorum. İlk ziyaretime gelen kişi oldu. Hatta; ilk ve son ziyaretçi diyelim. Kendisine çok teşekkür ediyorum.”

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