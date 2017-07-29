‘ByLock’tan gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün, serbest bırakıldı

‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan milli futbolcu Bekir İrtegün, serbest bırakıldı.
Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre İrtegün, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı.
Başakşehir’in sözleşmesini feshettiği 33 yaşındaki İrtegün, 7 Temmuz akşamı da Atatürk Havalimanı’nda ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alnmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen İrtegün, serbest bırakıldı.
Gaziantepspor altyapısından yetişen İrtegün, 2009-2015 yıllarında Fenerbahçe’de oynamıştı. Son iki sezonu Başakşehir’de geçiren 33 yaşındaki stoper, 10 kez milli takım forması giydi.