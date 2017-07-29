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‘ByLock’tan gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün, serbest bırakıldı

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‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan milli futbolcu Bekir İrtegün, serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre İrtegün, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı.

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Başakşehir’in sözleşmesini feshettiği 33 yaşındaki İrtegün, 7 Temmuz akşamı da Atatürk Havalimanı’nda ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alnmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen İrtegün, serbest bırakıldı.

Gaziantepspor altyapısından yetişen İrtegün, 2009-2015 yıllarında Fenerbahçe’de oynamıştı. Son iki sezonu Başakşehir’de geçiren 33 yaşındaki stoper, 10 kez milli takım forması giydi.

 

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