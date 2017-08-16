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‘ByLock’ soruşturmasında 11 gazeteciye ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklama talebi

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‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan 35 gazeteciden 11’i hakkında ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklama talep edildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul başsavcılığı 10 Ağustos’ta 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı vermiş, 10’u gözaltına alınmıştı.

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Hürriyet’ten Damla Gürel’in haberine göre tutuklanması talep edilen gazeteciler arasında Fenerbahçe Tv eski haber müdürü Yasir Kaya, Birgün gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski istihbarat şefi Ömer Faruk Aydemir ve Türkiye gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı var.

Gözaltına alındığı bilinen isimler şunlardı: Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı, Mutlu Özay ve Yasir Kaya.

‘ByLock’, ‘FETÖ’nün  şifreli haberleşme ağı olarak kabul ediliyor.

Türkiye gazetesi iki hafta önce Sağırlı’nın yazılarına son vermişti.

Cüney Seza Özkan, kapatılan Samanyolu televizyonunun haber yönetmenliğini yürütmüştü.

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