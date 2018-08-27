ByLock’tan ihraç edilmişlerdi: Kablosuz modem şifresini verdiği komşusu kullanmış

OHAL Komisyonu’nun yaptığı incelemeye göre, ‘FETÖ’cü oldukları ve ByLock uygulaması kullandıkları iddiasıyla görevlerinden ihraç edilenlerden bazılarının suçsuz olduğu anlaşıldı.

Komisyona göre Gülen Cemaati mensuplarından bazıları başkaları üzerine aldıkları telefon hatları ve kablosuz internet bağlantısıyla da ByLock’a giriş yaptı.

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Yeni Şafak Gazetesi’nden Osman Özgan’ın haberine göre 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yapılan ihraçları denetlemek için kurulan OHAL Komisyonu, ByLock kullanımlarıyla ilgili inceleme yaptı.

İhraç edilen 118 bin 660 başvurucudan 30 bine yakınını itirazını inceleyen ve bin 900’ünde ‘işe iade’ kararı veren komisyon, Gülen Cemaati’nin kripto haberleşme uygulaması ByLock kullanımı nedeniyle yaşanan mağduriyetleri ortaya çıkardı.

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Buna göre bazı Cemaat mensupları başkaları üzerine çıkarılan cep telefonu hatları ve kablosuz internet bağlantılarıyla ByLock’a giriş yaptı.

Cemaat mensuplarının bu yönteme başvurduğu, ByLock kullandığı iddiasıyla kamudaki görevinden ihraç edilen Mustafa B.’nin dosyasının incelenmesiyle ortaya çıktı. Antalya’daki bir ilkokulda hizmetli olarak çalışan Mustafa B., okul müdürünün baskısıyla kendi adına çıkardığı cep telefonu hattını başkasına verdi. Mustafa B.’nin, bu hattı hiçbir zaman kendisinin kullanmadığı yönündeki ifadesinin de doğru olduğu ve hattın Ramazan A. adlı kişi tarafından kullanıldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine komisyon, Mustafa B.’nin görevine iade edilmesine karar verdi.

Cemaat mensuplarının diğer bir yöntemi olan kablosuz internet ile ByLock kullanımı da Samsun’da öğretmenlik yaptığı sırada ihraç edilen Hakkı Ç.’nin başvurusuyla ortaya çıktı.

Yaklaşık üç ay cezaevinde kalan Hakkı Ç., komisyona verdiği ifadede ‘FETÖ’den tutuklu, başkomiser komşusu Ali D.’nin 2014’te çocuklarının ödevlerini yapmaları için kendisine ait kablosuz interneti kullanmak istediğini rica ettiğini, bunun üzerine de internet şifresini verdiğini söyledi.

İnceleme sonucunda Hakkı Ç. de görevine iade edildi.

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