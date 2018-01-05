‘ByLock mağduru’ öğretmenler için iade KHK’sı bir iki gün içinde çıkabilir

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘ByLock mağdurları’ listesi hazırladı. ‘Mor Beyin’ yazılımı nedeniyle iradesi dışında Gülen Cemaati’nin haberleşme programını yükleyen öğretmenler mesleklerine dönebilecek.

Ankara başsavcılığı, ’11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ‘ByLock’ yüklendiğinin’ saptandığını bildirmişti.

Reklam

‘FETÖ’ ile bağlantısı olmayan insanların da başka bir programa bağlanmak isterken ‘ByLock’ sunucularına bağlandıklarının tespit edildiğini kaydedilmişti.

Bu yönlendirmeyi yapan ‘Mor Beyin’ adlı bir yazılımın sekiz program uygulama ile cep telefonlarına ‘ByLock’ yüklediği öne sürülmüştü.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in kendisiyle görüşen Eğitim-İş Başkanı Orhan Yıldırım ve heyetine, ‘ByLock mağdurları’ ile ilgili listeyi hazırladıklarını, iade KHK’sinin bir iki gün içinde çıkacağını söylediği öğrenildi.