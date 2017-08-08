ByLock ‘mağduriyet’ listesi: ‘Vatan haini muamelesi görmek çok canımı yakıyor’

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‘FETÖ’ soruşturmalarında örgüt üyeliğine delil sayılan şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ için hazırlanan kullanıcı listeleri ‘mağduriyet’ iddialarını da beraberinde getirdi.

‘Bylock’ kullandıkları iddiasıyla açığa alınan, hakkında soruşturma başlatılan bazı kişiler, programı yüklememelerine karşın adlarının listede yer aldığını öne sürüyor.

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Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre iddialar özellikle 2014’ün ağustos, eylül ve ekim aylarında Bylock kullanmakla suçlananlara ait.

Çoğu memur olan şikayetçiler, ‘Bylock’ kullandıklarına dair verinin erişim sağlayıcı kayıtlarından değil, operatörler veya ‘FETÖ’ ilişkisi yüzünden kapatılan Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı’nın (TİB) raporları üzerinden elde edildiğini savunuyor.

‘ByLock yoktur’ belgesi aldı

Kütahya Simav’da rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Munise İnan Demir ‘ByLock’ kullancısı olduğu iddiasıyla 13 Ekim 2016 tarihinde açığa alındı ve 7 Şubat 2017’de de ihraç edildi.

2013’ten bu yana kullandığı telefonunu adli bilişim uzmanı Koray Peksayar’a inceleten Demir, ‘Bylock’ bulgusuna rastlanmadığına dair belge aldı.

‘Vatan haini muamelesi görmek çok canımı yakıyor’

‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında 11 Nisan 2017’de gözaltına alınan Demir şunları söyledi: “Gözünüzü kapatıp hayal edin, bir gün hiç suçunuz yokken terörist listelerinde isminiz yayınlanıp itibarınızdan, mesleğinizden, gelirinizden oluyorsunuz. Ardından terör zanlısı olarak adli işlem görüyorsunuz. Ne kadar dayanırım bilemiyorum. Öncelikli olarak iade-i itibar peşindeyim. Vatan haini muamelesi görmek çok canımı yakıyor.”

‘Bakanlık bile ‘Liste yanlış’ diyor’

İstanbul’da öğretmenlik yapan Ş.K. da 14 Ekim 2016’da açığa alındı, 15 Haziran 2017’de gözaltına alınarak altı gün sorgulandı.

ByLock’u 15 Temmuz’dan sonra duyduğunu savunan Ş.K., Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bile ‘Bylock’ listelerinin yanlış olduğunu söylediğini anlattı.

‘AKP’den dönüş olmadı, vekiller randevu vermedi’

AKP’li olduğunu dile getiren Ş.K. şöyle konuştu: “AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gittik, mağduriyetinize inanıyorum cevabı aldık ancak oradan da hiçbir dönüş olmadı. Ankara’da AK Parti milletvekillerinden randevu talep ettik, hiçbiri kabul etmedi. Ankara’da sadece CHP’li Yıldırım Kaya bizi kabul etti, insanın başına her şey geliyormuş.”

’15 Temmuz’da Vatan’da nöbetteydim, bir yıl sonra aynı binada sorgulandım’

Bylock kullandığı iddiasıyla açığa alınan edebiyat öğretmeni Elif Pınar’a göre listelerde hata değil ‘kumpas’ var: “BTK içine sızmış FETÖ’cüler tarafından listelerin düzenlendiğini düşünüyorum. İlginç olan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Vatan Emniyet önünde 73 yaşındaki annemle birlikte sabaha kadar bekledim. Bir yıl sonra aynı binada terörist olarak sorgulandım.”

Google onayladı: ByLock yok

KHK ile ihraç edilen İngilizce öğretmeni Buket Aslan ise Bylock suçlamasının ardından Google Play Store’a başvurup, programı indirmediğine dair onay aldı.

Google’dan gelen e-postayı mahkemeye de sunduğunu anlatan Aslan, adının listede yer almasıyla ilgili GSM operatörü Avea’yı suçladı.

Sadece Avea kayıtlarında geçiyordu

Soruşturma listesinde kızlık soyadı Durmuş’un geçtiğini belirten Aslan “Bu soyadı sadece Avea kayıtlarında geçiyordu, başka hiçbir resmi kurumda bu soyadı geçmiyor. Operasyonun Avea operatörü üzerinden gerçekleştiğine eminim” dedi.

‘TKP’ye oy vermiş biri olarak nasıl cemaatçi olmuşum, meraktayım’

Eski bakan Mehmet Müezzinoğlu’na elindeki belgeleri teslim ettiği sırada bakanın korumasının kendisine “Avea mı kullanıyorsunuz?” dediğini aktaran Aslan “Şimdiye dek tüm seçimlerde TKP’ye oy vermiş biri olarak nasıl cemaatçi olmuşum, kime ne yazmışım, ben de çok meraktayım” diye konuştu.