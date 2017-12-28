‘ByLock’ gerekçesiyle hüküm giyen AKP’li vekile tahliye yolu açıldı

‘FETÖ’den tutuklu eski AKP Yalova milletvekili Şükrü Önder’in cezası yeniden değerlendirilecek.

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

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Yalova başsavcılığı, 11 bin 480 kişiden 36’sına kendilerinin işlem yaptığını, bu kişilerin ‘yeni durum’a göre tekrar gözden geçirildiğini bildirdi.

Savcılık şu bilgileri verdi: “Haklarında dava açılan şahıslarla ilgili listeler yargılamanın yapıldığı ağır ceza mahkemelerine gereği için gönderilmiştir. Halen soruşturması devam eden şahıslar hakkında da cumhuriyet başsavcılığımızca gereği ifa edilecektir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”

DHA’nın haberine göre savcılık yetkilileri, durumları tekrar değerlendirilecek isimler arasında Eski AKP Yalova milletvekili Şükrü Önder’in de olduğunu kaydetti.

Emekli 1’inci sınıf emniyet müdürü Önder, 22 Haziran’da tutuklandığı davada ByLock kullandığı gerekçesiyle 29 Kasım’da ‘FETÖ üyeliği’nden altı yıl üç ay hapis cezası almıştı.

Önder, eğer hakkında başka bir delil yoksa tahliye edilebilir.